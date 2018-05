Celstraffen tot zes jaar voor drugssmokkel met viskotter

De hoogste straf van zes jaar was voor een van de bemanningsleden, Dalibor D. (37). De Montenegrijn werd speciaal voor drugssmokkel ingevlogen en fungeerde als tussenpersoon tussen de personen achter de smokkel en de drugsimport.

D. zorgde ervoor dat viskotter Z181 naar de juiste plek werd gemanoeuvreerd, waar de drugs vervolgens werden opgepikt. De cocaïne werd door een vrachtschip uit Zuid-Amerika overboord gegooid en door de kotter uit het water gevist.

De politie kwam dankzij het kraken van versleutelde berichten in een ander onderzoek per toeval achter de smokkel. Er werd een onderzoek opgestart en zo stond de politie op 10 juni vorig jaar in Harlingen toen de kotter de haven binnen kwam varen.

261 kilogram

In het schip werden dertien tassen met daarin 261 kilogram cocaïne aangetroffen. De eigenaar van de kotter, Johannes N., heeft een bekentenis in deze zaak afgelegd en zegt dat hij jarenlang bedreigd is en uiteindelijk is bezweken aan de druk om drugs te gaan smokkelen.

Door wie hij werd bedreigd, wilde N. uit angst niet zeggen. Hij kreeg vier jaar celstraf, maar hoeft zijn schip niet af te staan.

N. heeft ook toegegeven schipper Tiemen Klaas W. (39) en bemanningslid Marcin R. (42) te hebben overgehaald om mee te doen. Zij kregen respectievelijk 3,5 en drie jaar celstraf. Weer een ander bemanningslid, Klaas Willem F., kreeg vijf jaar cel. Hij stond in direct contact met de organisatoren van de smokkel.

Organisatoren

De mannen die het Openbaar Minsiterie (OM) als organisatoren achter de smokkel ziet, staan in een aparte rechtszaak terecht. Het gaat om Muhammed S. (31), Leendert R. (51) en Ferry B. (43).

De volgende pro-formazitting in deze zaak staat gepland voor 17 juli.