Verdachte van steekpartij Den Haag blijft vastzitten

Malek F. stak op Bevrijdingsdag drie mensen neer in de buurt van het station Hollands Spoor. Ze zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De politie schoot de man neer. Hij zit sindsdien in voorarrest en ligt in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

De verdachte zou bij de steekpartij Allahu akbar (God is groot) hebben geroepen. De man stond bekend als een verward persoon en was psychiatrisch patiënt. Maar er is ook onderzoek naar mogelijke terroristische motieven van de man.

Zo was er begin maart een anonieme melding bij de politie binnengekomen over mogelijke terroristische plannen van de verdachte. In zijn woning in Den Haag is vooralsnog geen materiaal gevonden dat wijst op een terroristisch gedachtegoed, meldde het Openbaar Ministerie (OM) eerder.

Melding

​De anonieme melding over F. was niet goed geregistreerd in het systeem, meldde de politiebaas van de Haagse politie-eenheid woensdag. Daardoor was de Haagse 'driehoek' - waarin de top van het Haagse OM, de politie en de burgemeester zitten - vlak na de steekpartij niet op de hoogte van deze waarschuwing.

Als de registratie wel goed zou zijn gebeurd, was de tip precies hetzelfde behandeld, maar dan had de driehoek het na de steekpartij geweten. Een politiewoordvoerder bevestigde uitspraken van de politiebaas hierover tegen Omroep West.

Onderzoek

De tip, opgesteld in gebrekkig Engels, is wel onderzocht door de politie en gemeld bij de inlichtingendienst AIVD, maar de informatie daarover bleef steken op ambtelijk niveau.

De man was op het moment van de melding opgenomen in een GGZ-instelling. "Op dat moment gaf de melding geen aanleiding om de man aan te merken als iemand met terroristische achtergronden, maar het kon ook niet worden uitgesloten", verklaarde het Openbaar Ministerie dinsdag.

Justitie verdenkt de man van drie pogingen tot moord en bedreiging van iemand in een café.

