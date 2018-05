Politie pakt man op na verwonden medewerker in stadhuis Leeuwarden

Het stadhuis is afgesloten voor onderzoek. De man heeft het slachtoffer bedreigd "met iets wat op een mes lijkt", meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.

Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de medewerker zijn. Hij wordt nog nagekeken door ambulancepersoneel.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het is niet bekend waarom hij in het stadhuis aanwezig was, omdat burgerzaken zoals het ophalen van een paspoort op een andere locatie geregeld worden.

"We zitten met een hoop geschrokken medewerkers waar we nog mee in gesprek moeten", aldus de politie.

