Nieuw college Amsterdam wil Airbnb in drukke buurten verbieden

Dat blijkt woensdagochtend uit een bijeenkomst van de aanstaande coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP. De partijen presenteren bij de bijeenkomst een deel van het coalitieakkoord.

In de minder toeristische buurten wil het nieuwe stadsbestuur dat de maximale verhuurtermijn van dertig dagen via Airbnb wordt aangehouden.

Naast deze maatregelen gaat de toerismebelasting in de stad ook omhoog en wordt het 'pretvervoer' teruggedrongen. Hier vallen onder meer segways, zogenoemde bierfietsen en paardenkoetsen onder. Ook mogen toeristen alleen buiten de binnenstad op of uit een rondvaartboot stappen en zijn er plannen om reclame in de openbare ruimte terug te dringen.

De coalitiepartijen willen hiernaast de toeristenbelasting in de stad verhogen van 4 en 6 procent in verschillende wijken naar 7 procent in de gehele stad.

Maximale termijn

In januari besloot de gemeente Amsterdam al om de maximale termijn voor vakantieverhuur in de stad, via onder meer Airbnb, vanaf 2019 terug te brengen van zestig naar dertig dagen per jaar. Volgens diverse partijen van de gemeenteraad was de periode van zestig dagen te lang en zou dit zorgen voor overlast in de woonwijken.

