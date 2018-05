Korpschef vindt dalende misdaadcijfers in Nederland 'botsen met realiteit'

De misdaadcijfers daalden voor het vijfde jaar op rij. "Maar dalende cijfers blijven abstract als mensen daar in het dagelijks leven weinig van merken", onderstreepte de korpschef.

"Als de buurt zich bijvoorbeeld niet veilig voelt en de politie of andere instanties dat gevoel (nog) niet hebben kunnen wegnemen. Daar moeten we als politie oog voor hebben. Want de werkelijkheid van de cijfers heeft weinig betekenis in het dagelijks leven van sommigen."

Daarnaast vormen cybercrime en 'onzichtbare criminaliteit' een steeds groter wordend probleem. Dat laatste is criminaliteit waar burgers geen aangifte van doen, maar die wel degelijk een maatschappelijk probleem vormt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om drugshandel, witwassen van drugsgelden en liquidaties.

De politie moet ook steeds vaker uitrukken voor spoedsituaties. In vijf jaar tijd is dat met ruim een kwart toegenomen. In 2017 waren er ruim 1,8 miljoen incidenten met politie-inzet. Vooral de extra oproepen voor bijstand bij verwarde personen, tot 83.501 keer, lieten een zorgelijke stijging zien. Dat is een stijging van 12 procent in één jaar tijd.

Positief

De politie blikt ondanks de nieuwe ontwikkelingen positief op naar de resultaten van het jaar 2017. Zo werd de zelfopgelegde norm van 25 procent diverse instroom gehaald en bestaat de top van de politie voor 40 procent uit vrouwen, meer dan het landelijk gemiddelde.

Verder waren de personeelskosten hoger dan verwacht, maar werd dit gecompenseerd door meevallers in de begroting. Het jaar werd afgesloten met een licht positief financieel resultaat van 3 miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag.

"Het afgelopen jaar hebben we mooie resultaten geboekt, maar we zijn er nog lang niet", aldus Akerboom. "De extra middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld, gaan helpen om ons daadwerkelijk verder te ontwikkelen."

