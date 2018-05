Ruim drieduizend Nederlanders kregen consulaire hulp

Dit blijkt uit een woensdag gepubliceerd overzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verder gaf Nederland hulp bij 385 overlijdensgevallen, bij 137 ziekenhuisopnames, bij zeventig vermissingen en 45 gevallen van kinderontvoering dan wel achterlating. Ook was er crisisbijstand bij terroristische aanslagen in Londen op 3 juni en in Spanje op 17 augustus en bij de gevolgen van de orkaan Irma in het Caribisch gebied en de vulkaanuitbarsting op Bali.

Het is voor het eerst dat het ministerie een zogenoemde 'Consulaire dienstverlening in beeld' publiceert. Daarom is er geen vergelijkingsmateriaal.