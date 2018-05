Politie Den Haag doet onderzoek naar agent om 'grove bejegening'

Zijn teamchef zegt zich in een verklaring te distantiëren van het gedrag van de agent. "Een dergelijke manier van bejegening is absoluut niet wat wij voor ogen hebben. Het past ook niet in de weg die wij de afgelopen jaren, samen met onze wijkbewoners, zijn ingeslagen om meer met elkaar in verbinding te staan.''

Hij laat zich uit op een manier die niet gewenst wordt geacht, aldus een woordvoerster van politie. Op Instagram waren dinsdag beelden te zien van zijn benadering. De jongeren hebben het gefilmd. Wanneer het voorval was, kon de woordvoerster niet zeggen. Wel dat het "recent'' is gebeurd.

Wat de aanleiding is geweest voor de agent, die werkt in het centrum van Den Haag, om de jongeren zo te woord te staan is niet duidelijk.

De man werkt tot nader order niet meer op straat. "Afhankelijk van de uitkomsten van het interne onderzoek zullen eventueel verdere maatregelen getroffen worden'', stelt de politie.

