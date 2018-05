Politie werd gewaarschuwd voor man die mensen neerstak in Den Haag

De politie heeft daar melding van gedaan bij de AIVD en de zaak is besproken met deskundigen van de gemeente. "Op dat moment gaf dat geen aanleiding om de man aan te merken als iemand met terroristische achtergronden, maar het kon ook niet worden uitgesloten", aldus het OM.

"Alleen een anonieme melding is onvoldoende om iemand aan te houden. De man was op het moment van de melding opgenomen in een GGZ-instelling."

De verdachte viel op 5 mei de slachtoffers aan in de buurt van station Hollands Spoor. De politie schoot hem daarna neer. Daarbij zou de man Allahu akbar (God is groot) hebben geroepen.

Nadat de 31-jarige man de mensen neerstak, deed de politie onderzoek in zijn woning. Daar werd geen afscheidsbrief of afscheidsvideo aangetroffen. Daarnaast werd ook niks anders aangetroffen waaruit kon worden opgemaakt dat de man "terroristisch gedachtengoed" had.

Wisselende verklaringen

Wat dan het motief was van de man voor de steekpartij is niet bekend. Volgens het OM legt de man "wisselende verklaringen" af. Hij zit vast in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen. Hij wordt verdacht van drie pogingen tot moord en bedreiging van iemand in een café.

De man was al bij de politie bekend vanwege "verward gedrag". Hij had eerder dit jaar zijn huisraad op straat gegooid en werd daarna opgenomen in een psychiatrische instelling. "De psychiater heeft na verloop van tijd de gedwongen opname omgezet in een ambulante behandeling", aldus het OM.

De drie door de man verwonde personen zijn inmiddels allemaal uit het ziekenhuis.

Burgemeester

Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke vindt het goed dat het OM de anonieme tip naar buiten brengt. ''Deze is zonder meer relevant in het onderzoek. Tegelijkertijd constateer ik ook dat naar aanleiding van deze melding begin maart de verdachte zorgvuldig door alle betrokken instanties onderzocht en gewogen is. Dat heeft niet geleid tot een ander beeld van de verdachte'', aldus Krikke.

De Haagse PVV zegt het vertrouwen in de burgemeester op. ''De burgemeester heeft de Haagse bevolking bewust voorgelogen door te spreken over een verwarde man, terwijl zij nota bene gewaarschuwd was dat hij een aanslag zou gaan plegen", aldus raadslid Willie Dille.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus zei in het tv-programma Pauw dat hij maandag hoorde over de tip. Hij noemt het te prijzen dat het OM deze verklaring heeft gegeven, om verdere onrust te voorkomen. Inhoudelijk wil hij verder niet op de zaak ingaan, omdat de zaak onder de rechter is. Woensdag wordt beslist over de mogelijke verlenging van het voorarrest van de verdachte.

