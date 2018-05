Op 14 februari raakte een 56-jarige Rotterdammer ernstig gewond na een steekincident. Een omwonende had iemand op straat horen gillen en toen ze naar buiten keek zag ze mannen wegrennen en een gewonde man op straat liggen.

Dat was op de Mombassaplaats in de wijk Oosterflank. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed.