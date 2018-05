OM eist tien jaar cel en tbs voor doden 12-jarige Djamila

De 47-jarige D. zou de dochter van zijn vriendin op 14 oktober vorig jaar eerst hebben laten toekijken toen hij zichzelf bevredigde en daarna hebben gewurgd in zijn auto bij het gehucht Punthorst in Overijssel.

Het meisje woonde met haar moeder en broertje op een zorgboerderij in het Drentse Nieuweroord. Daar woonde Freddy D. ook. Hij vertelde na zijn aanhouding dat hij verliefd was op het het twaalfjarige meisje en met haar wilde vrijen. Op die bewuste dag was hij met haar op pad om een cadeautje voor haar moeder te kopen.

Toen D. zijn geslachtsdeel uit zijn broek haalde en toenadering zocht, begon Djamila te gillen. ''Er ontplofte een bom in mijn hoofd", zei hij in de rechtszaal. D. verklaarde hoe hij de keel van het meisje 'keihard dichtkneep' en even later ontdekte dat ze niet meer leefde.

Politie

Daarna reed hij nog urenlang rond in de omgeving van Zwolle met het lichaam van het meisje naast zich op de bijrijdersstoel, bedekt met een jas. Ondertussen belde hij zijn moeder om te zeggen dat hij iets heel ergs had gedaan. Zonder te weten wat, raadde zij hem aan naar de politie te gaan.

Rond zeven uur die avond meldde hij zich uiteindelijk bij de politie in Assen. Agenten vonden het lichaam van Djamila in zijn auto.

Behandeling

D. is vanwege meerdere stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Zonder behandeling is de kans op herhaling hoog, zeggen deskundigen. Of de man pedofiel is, is niet vastgesteld.

