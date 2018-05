Twee nieuwe pagina's dagboek Anne Frank over seksuele voorlichting onthuld

Met behulp van digitale fotobewerkingstechniek is het gelukt om de met bruin papier de afgeplakte tekst leesbaar te maken, vertelde Ronald Leopold, directeur van de stichting tijdens een besloten bijeenkomst.

De pagina's waren al langer bekend bij de Anne Frank Stichting, maar lange tijd was het niet mogelijk om de tekst op de afgeplakte bladzijden 78 en 79 te lezen. De schunnige moppen zijn geschreven op 28 september 1942.

Op de eerste pagina zijn enkele woorden door haar zodanig doorgestreept dat ze niet meer leesbaar zijn. Vervolgens schrijft ze: ''Deze verknoeide bladzijde zal ik maar benutten om 'schunnige' moppen op te schrijven.'' Op de tweede pagina schreef ze over seksualiteit en het bestaan van prostitutie.

Ontdekt

De stichting ontdekte de afgeplakte pagina's in 2001 tijdens het scannen van de manuscripten. Met behulp van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, dat historische teksten en bronnen onderzoekt met moderne technologieën, is de tekst leesbaar gemaakt.

De pagina's zijn voorlopig alleen maar online te zien. De teksten worden niet eerder dan in 2019 gepubliceerd, als het onderzoek helemaal is afgerond.

Volgens Peter de Bruijn, onderzoeker van het instituut, is het ''met zekerheid grenzende waarschijnlijkheid'' dat Anne Frank de pagina's zelf heeft afgeplakt.

Leopold benadrukte dat de stichting zich verplicht voelt om de afgeplakte teksten openbaar te maken. ''Het dagboek van Anne Frank wordt door miljoenen mensen gelezen. We vinden dat we nieuwe informatie moeten delen." Volgens hem zijn al eerder teksten door haar vader naar buiten gebracht die ze liever niet had willen publiceren.

Frank van Vree, directeur van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), zei zich ''terdege bewust te zijn van de paradoxale betekenis'' van de tekst. De moppen die ze schreef zijn volgens hem klassiekers. ''Ze maken duidelijk dat Anne, met al haar gaven, vooral ook een gewoon meisje was."

Onderduiken

De in Duitsland geboren Anne Frank verhuisde in 1934 naar Amsterdam, vanwege de vervolging door de nazi's. Ruim acht jaar later moest ze onderduiken. Dat deed ze aan de Prinsengracht 263, waar ze zich met haar familie verborgen hield in een ruimte die was afgesloten met een boekenkast.

In augustus 1944 werd de familie ontdekt en gearresteerd. Via de concentratiekampen Westerbork en Auschwitz-Birkenau belandde ze in oktober 1944 samen met haar zus Margot in Bergen-Belsen. Daar overleed ze begin 1945 vermoedelijk aan de gevolgen van vlektyfus.

Het Achterhuis

Na afloop van de oorlog bleek dat Anne Franks vader, Otto Frank, als enige van het gezin de oorlog had overleefd. Hij kreeg van helpers van de onderduikers het dagboek in handen, dat Anne Frank tijdens haar onderduikperiode had bijgehouden. In 1947 werd het uitgegeven onder de titel Het Achterhuis.

Het dagboek is volgens de Anne Frank Stichting in meer dan zeventig talen vertaald en tientallen miljoenen keren verkocht in tal van landen. Het werd diverse keren verfilmd en op het toneel gebracht. Dagelijks staan er ook lange rijen bij het tot museum gemaakte onderduikadres van Anne in Amsterdam, het echte achterhuis.