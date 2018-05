Politie pakt tien uit vrachtwagen gevluchte mensen op bij A4 Ossendrecht

De politie kreeg meldingen over "mensen die over de snelweg renden".

Een woordvoerder wist niet of ze daadwerkelijk over de rijbaan liepen, of over de vluchtstrook. Vanwege de gevaarlijke situatie en omdat de verstekelingen zich snel verspreidden, zette de politie veel mensen en een helikopter in.

Alle betrokkenen zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Waar ze vandaan komen, is nog onbekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!