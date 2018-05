Verdachte in zaak Nicole van den Hurk wil voorarrest opgeheven hebben

De G. werd in januari 2014 opgepakt terwijl hij werd behandeld in De Rooyse Wissel in Oostrum. Hier verbleef hij wegens een verkrachting in 2000.

Hij wordt door justitie verdacht van de verkrachting en doodslag op de Eindhovense scholiere Nicole van den Hurk in 1995. De rechtbank veroordeelde hem in 2016 alleen voor de verkrachting, voor doodslag was te weinig bewijs.

De G. zou, als deze straf definitief was geweest, op 20 mei vrijkomen. Beide partijen gingen echter in hoger beroep na de veroordeling. De man zit nu nog steeds in de gevangenis.

Justitie wil dat De G. in voorarrest blijft. Het hof beslist vrijdag over het verzoek van De G. Van 28 tot en met 31 augustus wordt het hoger beroep inhoudelijk behandeld.