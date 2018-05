Vier leden No Surrender opgepakt bij politieactie tegen drugssmokkel

Dat bevestigt een politiewoordvoerder. De leden van No Surrender komen allemaal uit Almere, de vijfde verdachte komt uit Hilversum en is geen lid van de motorclub.

De vier leden van No Surrender zijn 23, 29, 30 en 42 jaar en de vijfde verdachte is 46 jaar. De recherche en het Openbaar Ministerie laten daarnaast weten dat ze vermoeden "dat ook enkele hoger geplaatste landelijke figuren van deze motorbende wellicht als opdrachtgever of financier bij deze drugssmokkel betrokken zijn."

Dinsdagochtend zijn zeven huizen doorzocht. Het is niet bekend waar deze panden staan.

Vrachtwagenchauffeur

Het onderzoek werd in januari gestart nadat een vrachtwagenchauffeur dacht dat er drugs in zijn vrachtwagen waren verstopt. De man liet, uit angst om gepakt te worden, zijn vrachtwagen staan in Engeland en keerde zelf terug met de veerboot.

Bij terugkomst in de haven van Hoek van Holland stonden vier mensen de chauffeur op te wachten. Uit politieonderzoek is gebleken dat het ging om drie leden van het Almeerse chapter van No Surrender. "Een van die mannen had een vuistmes en met zand verzwaarde handschoenen bij zich."

Daarop besloot de chauffeur naar de Koninklijke Marechaussee te gaan. Sindsdien staat de chauffeur onder politiebescherming, omdat er vanuit het criminele milieu signalen zijn dat zijn leven gevaar loopt. Leden van de motorclub zouden actief naar hem op zoek zijn, aldus de politie.

Cocaïne

De chauffeur had het juiste vermoeden, want de Britse douane vond cocaïne in de oplegger. "Daarna zijn we een onderzoek gestart. Zo zijn we uitgekomen bij deze verdachten", aldus de woordvoerder in gesprek met Omroep Flevoland.

In gesprek met de omroep bevestigt de woordvoerder dat een van de opgepakte leden van No Surrender een leider van de Almeerse afdeling van de motorclub is.

