Volkert van der Graaf spant kort geding aan om te mogen emigreren

Van der Graaf wil van zijn meldplicht af die bij zijn voorwaardelijke vrijlating hoort. Hij moet zich nu elke drie week melden bij de reclassering. Hij is sinds mei 2014 vrij.

De inmiddels 48-jarige Van der Graaf werd veroordeeld tot achttien jaar cel vanwege de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002. Hij werd op 15 april 2003 veroordeeld. In hoger beroep kwam het gerechtshof in Amsterdam opnieuw tot achttien jaar.

Nadat hij tweederde van zijn celstraf had uitgezeten, kwam hij vier jaar geleden voorwaardelijk vrij. In 2020 zou zijn straf erop zitten, maar waarom Van der Graaf nu al wil vertrekken is niet duidelijk. Ook waar hij heen wil is niet bekend.

Zijn advocaat was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt in een korte reactie niet in te willen gaan op de zitting van dinsdag, maar dat er dan meer duidelijk zal worden.

Voorwaarden

In 2017 had het OM nog gevraagd of de voorwaardelijke vrijlating van Van der Graaf kon worden beëindigd, omdat hij zich niet aan de meldplicht bij de reclassering had gehouden. De rechter in Amsterdam oordeelde toen dat Van der Graaf zich wel aan de afspraken had gehouden.

Sinds zijn vrijlating in 2014 heeft Van der Graaf al meerdere keren voor de rechter gestaan vanwege de voorwaarden van zijn vrijlating en met succes. Zo werd een gebiedsverbod tegen hem opgeheven en werd het elektronisch toezicht ingetrokken.

Ook hoefde hij zich niet meer te laten begeleiden door een psycholoog omdat die dat niet meer nodig achtte. Van der G. probeerde al eerder van zijn meldplicht af te komen, maar hierin werd hij in het ongelijk gesteld.

