Zware regenbuien veroorzaken wateroverlast in noorden van Nederland

In Groningen en het noorden van Drenthe gaan de onweersbuien gepaard met veel ontladingen. In Drenthe is lokaal al 63 millimeter neerslag gemeld. Normaal valt er gemiddeld 61 millimeter in de hele maand mei in Nederland.

De buien trekken naar het westen tot noordwesten. Het noorden van Friesland en de Waddeneilanden kunnen nog veel regen verwachten. Op Twitter staan veel meldingen van ondergelopen straten in onder meer Assen, Eext, Borger, Gasselte, Emmen, Erica, Gieten en Sappemeer.

Waarschuwing

Het KNMI waarschuwde zondag met code geel voor de verwachte onweersbuien. Het weeralarm was tot 21.00 uur van kracht voor de provincies Drenthe, Flevoland, Groningen en Friesland. Voor Gelderland en Overijssel werd de waarschuwing rond 19.00 uur ingetrokken.

