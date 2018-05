Amsterdamse vervoerder treft maatregelen na ongelukken met veerponten

De GVB heeft zijn schippers opdracht gegeven voorzichtiger te varen en extra aandacht te besteden aan het aanmeren aan de kade. Daarnaast wordt de inspectie op bepaalde onderdelen van de ponten verscherpt.

Afgelopen vrijdag was een defecte vaarhendel de oorzaak van een incident waarbij IJveer 55 te hard tegen de kade botste. Niemand raakte hierbij gewond. De defecte vaarhendel wordt nader onderzocht op fabricagefouten en is vervangen. Indien nodig worden meer vaarhendels preventief vervangen, aldus het vervoersbedrijf.

De botsing van IJveer 60 vorige week zondag, waarbij dertien gewonden vielen, wordt nog onderzocht. Zo nodig worden op basis van de uitkomsten daarvan extra maatregelen getroffen.

Verbindingen

De veren in Amsterdam brengen reizigers over het IJ van Noord naar het centrum en terug. In Amsterdam zijn zes veerverbindingen. Ook verzorgt het GVB de veerverbinding over het Noordzeekanaal bij Zaandam, Velsen en Assendelft. In totaal zijn er zeventien veren en ponten.

Op het IJ zijn er ruim 275.000 vaarbewegingen per jaar, op het Noordzeekanaal 175.000, aldus het vervoersbedrijf.

