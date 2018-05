KNMI waarschuwt voor stevige regen- en onweersbuien in noorden en oosten

Code geel is zondag van kracht voor de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Vooral in het noordoosten zullen stevige buien vallen richting het einde van de middag en aan het begin van de avond.

De buien kunnen gepaard gaan met stevig onweer, maar ook met hagel en plaatselijk zeer veel neerslag in korte tijd. Mogelijk vallen binnen een paar uur tijd tientallen millimeters neerslag.

De waarschuwingen voor de stevige buien gelden tot 21.00 uur. Daarna zijn de meeste buien het land uitgetrokken.

Temperatuurverschillen

Het is zondag in de noordelijke delen van het land eerst nog zonnig voordat het weer omslaat. Ook is het in het noorden van het land aanzienlijk warmer met temperaturen ruim boven de 20 graden. In het midden en zuiden van het land is het zondag veelal koeler met temperaturen tussen de 14 en 18 graden.

Verder is het zondag op de meeste plaatsen bewolkt. Ook in het midden en zuiden van het land kunnen er gedurende de dag enkele lichtere buien vallen.