KNMI waarschuwt voor onweersbuien op zondagmiddag

In het oosten en noorden van het land zijn in de loop van zondag enkele stevige regen- en onweersbuien mogelijk. Het KNMI meldt dat er plaatselijk veel neerslag kan vallen in korte tijd. Daarnaast is er kans op hagel en zware windstoten. In de avond verdwijnen de buien.

Het wordt wel een warme zondag, schrijft Weeronline. Op veel plaatsen stijgt het kwik naar 22 tot 24 graden. In de zuidelijke provincies is het door een frisse westenwind minder warm.

Zaterdag verloopt vrij zonnig en tot de avond droog. Met 20 tot 26 graden is het zomers warm. In de namiddag wordt de bewolking in het zuidwesten steeds dikker en in de nacht kan de kans op een bui toenemen.

Ondanks de verwachte regenbuien op zondag, blijft het ook na het weekend warm. Maandag verloopt zonnig en droog met temperaturen van 24 tot 28 graden. Vanaf woensdag wordt het koeler.

Volgens Weeronline zijn Moederdagen deze eeuw opvallend vaak warm verlopen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 26°C 13°C NO 3 Dinsdag 23°C 13°C NO 3 Woensdag 18°C 12°C N 5 Donderdag 13°C 9°C N 5 Vrijdag 13°C 9°C NW 4

