Gewonde na vlucht uit lijnbus vanwege politiecontrole

Daarbij is een persoon gewond geraakt en overgebracht naar een ziekenhuis. De vluchtende buspassagiers zijn vermoedelijk asielzoekers, aldus de politie.

Aanvankelijk dacht de politie dat degene die gewond is geraakt, geëlektrocuteerd was, maar later bleek dat toch niet het geval.

De controle was aangevraagd door de buschauffeur. Waarom de chauffeur dat deed, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk waarom de zes de controle wilden ontlopen en op de vlucht sloegen. De politie doet hiernaar nog onderzoek.

Het treinverkeer bij Tilburg is tijdelijk stilgelegd vanwege het incident. Er rijden stopbussen tussen Tilburg Universiteit, Tilburg, Oisterwijk en Boxtel. Naar verwachting is het oponthoud rond 12.15 uur verholpen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!