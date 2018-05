Zeer grote brand bij autobedrijf in Valkenswaard onder controle

Er waren minstens zes blusvoertuigen aanwezig om de brand onder controle te krijgen, liet de veiligheidsregio weten. Terwijl de brand woedde waren meerdere explosies te horen.

Een persoon is volgens de brandweer naar het ziekenhuis gebracht, omdat die teveel rook in had geademd.

Als gevolg van het vuur is de N69 van Neerpelt naar Eindhoven in beide richtingen dicht. Het is nog niet bekend wanneer het verkeer weer doorgang kan vinden.

NL Alert

Vanwege de rookontwikkeling is een NL Alert verstuurd. De veiligheidsregio waarschuwt vooral de mensen aan de achterzijde van het pand, vanaf de Dommelseweg, uit de rook te blijven en de ramen en deuren te sluiten. Vanwege het nablussen kan de rookontwikkeling nog lang aanhouden.

Het vuur brak aan het begin van de avond uit bij Jonkers Autobedrijven aan de Luikerweg. Het bedrijf is gespecialiseerd in Mercedes Benz. Volgens Omroep Brabant bevindt zich ook een Mercedesmuseum in het pand, met de oudste Mercedes-camper van Nederland in de collectie.

"Dat gedeelte is vooralsnog gespaard gebleven", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

