Safaripark Beekse Bergen neemt geen maatregelen na incident jachtluipaarden

Twee volwassenen en een jong kind werden maandag bijna aangevallen door jachtluipaarden, nadat ze tegen de regels in tweemaal uit hun auto stapten. "We hebben dit nog nooit op deze manier meegemaakt", zegt manager Niels de Wildt tegen NU.nl. "Het is zo'n uitzondering, dat je daar geen specifiek beleid voor hebt."

Volgens De Wildt wordt het huidige beleid niet aangepast en komen er ook geen extra maatregelen. Hij benadrukt dat alle bezoekers van het dierenpark in verschillende talen worden gewezen op de regels. Ook zijn er pictogrammen die aangeven dat deuren en ramen van auto's gesloten moeten blijven.

"We horen weleens dat bezoekers hun raam open hebben, maar nooit dat mensen zomaar uitstappen." Ook laat de manager weten dat bezoekers elkaar bij dit soort incidenten corrigeren.

Een bezoeker die het tafereel in het jachtluipaardenverblijf filmde, zegt tegen RTL Nieuws dat hij de mensen nog probeerde te waarschuwen met gebarentaal. "Maar die waarschuwingen sloegen ze meermaals in de wind", aldus de man. Hij koos er bewust voor niet te claxonneren uit angst voor de reactie van de dieren.

Raadsel

Waarom de drie personen door het verblijf liepen, is voor De Wildt een groot raadsel. Ook hun identiteit is onbekend. Volgens de parkmanager is het onmogelijk om ze nog op te sporen. "We hebben gekeken of het gasten zijn van onze vakantieparken, om te kijken wat voor impact de gebeurtenis heeft gehad."

Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, oppert in De Telegraaf dat bezoekers die regels overtreden een straf moeten krijgen. De Wildt vindt dat op dit moment "te ver" gaan. "Als dit soort incidenten vaker zouden voorkomen, wat niet het geval is, zouden we wel naar het beleid moeten kijken."

