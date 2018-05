Reizigers mogen vanaf volgend jaar minder lang vastzitten in gestrande trein

Daarom heeft de beheerder vijf aangepaste exemplaren van zogenoemde Unimogs besteld. Deze sleepvoertuigen kunnen zowel over de weg als over het spoor rijden, aldus een woordvoerder van ProRail vrijdag.

De Unimogs moeten volgend jaar in de zomer zijn geleverd. ''Op het moment dat bussen niet bij de locatie kunnen komen en het regelen van een andere trein lastig is of lang op zich laat wachten, kunnen we de trein wegslepen en voorkomen dat de reizigers langer dan noodzakelijk is in een trein vastzitten", aldus de woordvoerder.

Deze zomer wordt ook gekeken of treinen een gestrande trein naar een volgend station kunnen duwen. Zo kunnen de reizigers daar uitstappen.

Ook heeft ProRail zelf twee wegsleeplocomotieven geregeld. Hiervoor moesten de wet- en regelgeving worden aangepast. De spoorbeheerder mocht voorheen zelf geen locomotieven hebben en moest die sleeplocomotieven daarom bij een vervoerder regelen.

Richttijd

De huidige richttijd van twee uur wordt volgens de woordvoerder in 99 procent van de gevallen gehaald. In 65 procent van de gevallen wordt het probleem binnen een uur opgelost. ''In 1 procent van de gevallen is de situatie zo complex, dat we over de maximale tijd heengaan", laat de woordvoerder weten.

Als de elektriciteit in een gestrande trein uitvalt, is er geen verwarming of airco. ''Dat is met de temperaturen van afgelopen week geen pretje. We willen mensen er dus zo snel mogelijk uit halen."

