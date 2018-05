Fietser (16) zwaargewond na aanrijding op snelweg bij Breda

De jongen komt uit het Brabantse Molenschot, meldt de politie. Het ongeval gebeurde donderdagavond op de snelweg richting Antwerpen.

De fietser reed over de vluchtstrook met de richting mee. Hij kwam vervolgens op de rijbaan terecht en werd door een auto geschept. Op dat moment waren politieagenten al net ter plaatse. De politie had eerder een melding over de fietser ontvangen.

De tiener werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was toen niet aanspreekbaar. Hoe de fietser er inmiddels aan toe is, is niet bekend.

