Gewonde bestuurder (78) uren na verkeersongeluk in bos gevonden

De man was rond 0.30 uur met zijn auto in botsing gekomen met een landbouwvoertuig. Hij raakte gewond, stapte uit en was al snel nergens meer te bekennen.

Meerdere politie-eenheden gingen in het bos bij de Belgische grens, ten zuiden van Breda, naar de man op zoek. Ze kregen vanuit de lucht hulp van een politiehelikopter. Uiteindelijk werd de man om 7.30 uur aangetroffen. Hij is snel naar het ziekenhuis gebracht.

Waarom de man was weggelopen weet de politie niet. Hij is nog niet gehoord. "Zijn toestand was zodanig dat hij meteen naar het ziekenhuis is gebracht", aldus een politiewoordvoerder.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!