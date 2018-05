Twee gewonden door woningbrand in Nijmegen

De brand woedde 's nachts in een woning aan de Nijmeegse Rijnstraat. De man sprong door het raam naar beneden om aan de vlammen te ontkomen. Over zijn verwondingen is niets bekend.

De vrouw liep brandwonden op en ademde veel rook in. Brandweerlieden gingen het brandende huis in om de vrouw uit de slaapkamer te redden. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond de begane grond toen al volledig in brand.

Voor de hulpverlening werd onder meer een traumahelikopter ingezet. De brandweer redde ook twee honden uit de woning.

