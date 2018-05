Advocaat: Wel bewijs voor ontvoering Marco Kroon

Volgens de advocaat is er een vrij gedetailleerd document beschikbaar dat aantoont dat Kroon in Afghanistan is aangehouden door gewapende mannen en dat hij korte tijd gedetineerd is geweest, zo meldt de NOS.

Woensdagochtend meldde de Volkskrant dat het ministerie van Defensie na een jaar onderzoek geen bewijs heeft gevonden dat Kroon is ontvoerd en dat hij daarna zijn gijzelnemers heeft gedood. In de top van Defensie zouden ze er rekening mee houden dat Kroon zijn verhaal in elk geval deels heeft verzonnen.

Volgens Knoops heeft Kroon het incident zelf gemeld. Die melding zou een staatsgeheim zijn, waardoor Kroon zich wegens de geheimhoudingsplicht niet kan verdedigen tegen de aantijgingen. "Het ligt voor de hand dat deze melding ook bekend is bij het OM", aldus Knoops tegen de NOS.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) doet nog geen uitspraken over de zaak omdat het onderzoek nog niet volledig afgerond is.

Nadat Kroon zelf bij toenmalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp melding van het geweldsincident had gemaakt, werd begin 2017 op verzoek van het OM een intern onderzoek ingesteld.

"Alles en iedereen die iets zou kunnen weten en die we hebben kunnen opsporen, is gehoord. De conclusie is dat Defensie niet kan bevestigen dat het waar is. Er zijn geen aanwijzingen dat het is gebeurd", aldus een hoge bron binnen Defensie met kennis van het dossier dat naar het OM is gegaan.

Fantast

Advocaat Knoops vindt het te ver gaan dat Kroon wordt bestempeld als fantast. "Dat heeft zijn integriteit ernstig aangetast en daar is hij van ontdaan", aldus Knoops, die zegt dat Kroon om die reden nu niets over de zaak wil zeggen.

Knoops zegt dat de anonieme bronnen die de Volkskrant opvoert "op grond van halve waarheden tot conclusies zijn gekomen". Hij noemt dat voorbarig en vindt het ongepast dat het proces nu wordt gevoerd in de media.

Volgens Knoops valt de verklaring die Kroon eerder zelf openbaar heeft gemaakt binnen de bandbreedte van het genoemde staatsgeheim.

Gemarteld

Begin februari 2018 deed Kroon in het AD verslag van de betreffende ontvoering. Over het doden van zijn gijzelnemer zei Kroon: "Het was hij of ik." Volgens Kroon werd hij gemarteld door de man die hij uiteindelijk heeft gedood.

Kroon maakte pas later melding van de gebeurtenis in 2007, omdat hij naar eigen zeggen de missie destijds niet in gevaar wilde brengen. Normaal gesproken moeten geweldsincidenten meteen bij de superieuren worden gemeld.

Dat Kroon er begin dit jaar voor koos ermee in de openbaarheid te treden, was omdat hij wilde voorkomen dat iemand anders met het verhaal zou komen.