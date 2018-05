OM eist twintig maanden cel voor auto-ongeluk met kei bij Schijndel

In de nacht van 24 juni reed een 32-jarige zwangere vrouw tegen een kei van 40 kilo die op de Structuurweg in Schijndel lag. Ze kreeg daardoor een klapband, botste tegen een boom en raakte zwaargewond.

In januari van dit jaar zijn de drie verdachten van zeventien, achtien en negentien jaar opgepakt. Het OM denkt dat de drie jongens mogelijk betrokken zijn bij het veroorzaken van het ernstige ongeval. Zij worden verdacht van poging tot moord.

Zijn twee destijds minderjarige medeverdachten (toen zestien en zeventien jaar) zouden dat hebben gedaan, terwijl hij stond te plassen, vertelde hij de rechter. Die twee zeiden bij de politie echter ook dat niet zij de kei op de weg legden, maar de anderen.

Tegen de rechter gaf Zev M. (19) aan dat hij de kei niet op de weg heeft gelegd, maar dat zijn medeverdachten dat hebben gedaan toen hij op dat moment aan het plassen was. Zijn medeverdachten hebben tegen de politie verklaard dat niet zij de kei op de weg hebben geplaatst, maar dat anderen dat hebben gedaan. De bewuste kei lag woensdag in de rechtszaal.

Verzinsels

M. erkende tegenover de rechter dat de drie jongeren bij de politie een verhaal hadden verzonnen om onder een straf uit te komen. "We durfden de waarheid niet te zeggen". De politie prikte echter makkelijk door hun verzinsels heen, omdat ze hun gesprekken afluisterden waarin ze een verhaal in elkaar probeerde te zetten. Bovendien is er DNA van de drie jongens aangetroffen op de steen.

In de rechtszaal zei M. verder dat de drie vaker spullen op de weg legde en op een afstandje bleven kijken. Het zou dan gaan om een fiets, paaltjes of takken. Volgens M. ging het om kattekwaad. "Dat vonden we lollig."

De zaak tegen de andere twee is woensdagmiddag achter gesloten deuren.

De 32-jarige vrouw liep door het ongeluk een incomplete dwarsleasie op. Het is niet zeker of ze ooit nog kan lopen. Tijdens het ongeluk was ze ongeveer tien weken zwanger. De baby kwam eerder dit jaar gezond ter wereld.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!