Celstraffen tot dertig jaar voor vergismoord op Djordy Latumahina

In het kort Latumahina werd voor iemand anders aangezien en doodgeschoten

Schutter Djurgen W. krijgt dertig jaar cel, coördinator Cedric R. 26 jaar

Straffen vallen lager uit dan geëist, OM overweegt hoger beroep

Nabestaanden houden dubbel gevoel over aan uitspraak

De hoogste straffen zijn voor de schutter Djurgen W. (42) en de coördinator van de moord, Cedric R. (40). Zij krijgen respectievelijk dertig en 26 jaar cel. Het Openbaar Ministerie (OM) had dertig jaar tegen beiden geëist.

Ulrich B. (45), de bestuurder van de vluchtauto moet achttien jaar (na een eis van 25 jaar) de gevangenis in. Alle drie de mannen zijn schuldig bevonden aan medeplegen van moord en twee pogingen daartoe.

De broer van R., Wendel (46), krijgt vijftien jaar voor medeplichtigheid aan moord en een dubbele poging tot moord. Ook tegen hem eiste het OM 25 jaar.

Applaus

De rechtbank sprak haar afschuw uit over het "nietsontziende, onverschillige en brute vuurwapengeweld dat door de mannen is gebruikt".

Na het uitspreken van de straffen klonk er applaus van de volgepakte publieke tribune. Familie en bekenden zochten elkaar momenten later buiten de zittingszaal op en omhelsden elkaar.

Het OM zegt in een reactie hoger beroep te overwegen omdat de rechter lagere straffen heeft opgelegd dan geëist. "In twee gevallen zelfs tien en zeven jaar", aldus het OM. "Wij zullen contact houden met de familie omdat dit ook hen aangaat, maar wij nemen uiteindelijk de beslissing."

Vrijgesproken

Tony D. (35) is, zoals al werd verwacht, vrijgesproken van betrokkenheid bij de vergismoord. De man die volgens het OM een van de twee schutters was, werd op 22 maart al vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

Het OM gaat tegen deze beslissing in beroep. Justitie is er zeker van dat D. medeverantwoordelijk is voor de dood van Latumahina en zegt daarvoor genoeg bewijs te hebben aangeleverd. Zo zou hij te zien zijn geweest op camerabeelden, nadat hij de vluchtauto had verlaten.

De rechter is echter van oordeel dat D. niet te zien is op de fragmenten na de moordaanslag. Hij werd wel veroordeeld tot vier maanden en twee weken cel voor wapenbezit en rijden zonder rijbewijs.

De laagste straffen zijn voor de twee mannen die de gestolen vluchtauto's leverden. Benito L. (46) kreeg tachtig dagen cel, waarvan veertig voorwaardelijk, en Giovanni D. (31) kreeg 48 weken, waarvan de helft voorwaardelijk met de verplichting zich te laten behandelen, voor heling van twee auto's. Zij waren al op vrije voeten.

Schok

De moord op Latumahina wekte veel afgrijzen in de hoofdstad. De 31-jarige dj en feestorganisator was een geliefd persoon. Dat zijn dood een vergissing betrof, kwam extra hard aan.

De man zat twee jaar geleden met zijn vriendin en destijds tweejarige dochter in hun Mini Cooper in de parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West, toen twee mannen de auto naderden. Zij hadden het vermoedelijk voorzien op een drugscrimineel die in dezelfde flat als Latumahina woonde en in een soortgelijke auto reed.

Djurgen W. en een tweede persoon openden met automatische wapens het vuur op de auto. Latumahina was op slag dood, zijn vriendin raakte levensgevaarlijk gewond en een kogel miste het dochtertje dat achterin zat op een haar na.

Levenslang

De ouders van Latumahina hadden via hun advocaat Richard Korver de rechtbank verzocht om de hoofdverdachten levenslang te geven. De partner van Latumahina liet eerder in een slachtofferverklaring al weten dat haar "perfecte gezin kapot is gemaakt".

De rechtbank zei hierop dat niet alleen zwaar straffen helpt om dit soort misdaden te voorkomen en dat levenslang niet overeenkomt met de daad. "Hoe hard dat ook kan klinken", aldus de rechter.

Korver

Richard Korver, advocaat van de nabestaanden zegt dat hij en zijn cliënten een dubbel gevoel overhouden aan de uitspraak. "De ouders van Djordy waren opgelucht dat er hoge straffen zijn opgelegd, maar konden zich niet vinden in de argumentatie dat zwaarder straffen niet helpt", verduidelijkt Korver.

"Want welk onderzoek onderbouwt dat? Dit gaat zeker nog aan bod komen bij het hoger beroep in de zaak tegen D. en eventueel de anderen. Net als het niet toekennen van een schadevergoeding aan de ouders."

De vriendin en dochter van Latumahina krijgen in totaal 350.200 euro aan schadevergoeding toegewezen.