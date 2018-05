Verdachte liquidatie Breda werd aangehouden na undercoveractie

In het buitenland werd verdachte David J. door undercoveragenten verleid tot een verklaring over de moordzaak, bevestigen bronnen naar aanleiding van een bericht in BN De Stem. Het is nog niet duidelijk wat J. precies heeft gezegd en hoe belastend zijn verklaring is.

Vorige week werd zijn voorarrest verlengd tot de eerste openbare zitting in juni.

Woonwagenbewoner Peter van der Linde uit Breda was een bekende in het criminele milieu en een vriend van oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender. De voormalig leider van de motorclub heeft begin april een verklaring afgelegd over de moord. Het is nog onbekend wat hij precies heeft verteld.

Liquidatie

Van der Linde werd begin januari vorig jaar doodgeschoten bij een café in Breda. In de zaak arresteerde de politie eerder ook de vermoedelijke schutter, een 44-jarige man uit Sprundel. Hij zit sinds maart vorig jaar vast.

Een 42-jarige man uit Etten-Leur die in mei 2017 werd vrijgelaten, is half april ook weer aangehouden. Hij heeft vermoedelijk het slachtoffer het café uitgelokt. De 35-jarige man uit Sint Willebrord bestuurde volgens de politie waarschijnlijk de vluchtauto.

Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen over de undercoveractie.