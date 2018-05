Man in Maastricht raakt gewond door eigen brandstichting

De 40-jarige man is na zijn aanhouding naar het ziekenhuis vervoerd. Hij had eerder al elders brandjes gesticht en vernielingen aangericht en een voorbijganger verwond die hier een opmerking over maakte.

De man stichtte brand in een woning aan de Dagobertstraat en bleef binnen toen de brandweer het vuur bestreed. Brandweerlieden werden door hem bekogeld met allerlei voorwerpen en vloeistoffen. Zij moesten zich terugtrekken, maar het lukte de brandweer toch het brandje in de woning te blussen.

Omliggende woningen werden ontruimd. De man was volgens de politie zeer agressief en dreigde zichzelf iets aan te doen. Zijn appartement had hij gebarricadeerd, waardoor de politie niet naar binnen kon. Hij stichtte nogmaals brand in het appartement.

Toen de man vast kwam te zitten op zijn balkon en zijn woning niet meer in kon, wist de politie hem aan te houden. De brandweer kon daarna naar binnen om de brand te blussen.

Vernielingen

Voorafgaand aan de branden in de Dagobertstraat stichtte de man in de Frankenstraat kleinere brandjes en verrichtte hij vernielingen. De voorbijganger die hij verwondde toen die hier iets over zei moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De man verschanste zich vervolgens in zijn appartement.

De man had al eerder verward gedrag vertoond en was een bekende bij de hulpdiensten. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Een aantal leden van het arrestatieteam moesten ter plaatse worden behandeld omdat ze rook hadden ingeademd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!