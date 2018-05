'Defensie vindt geen bewijs voor bekentenis Marco Kroon'

In het kort: Marco Kroon zegt in 2007 ontvoerd te zijn geweest

Kroon bracht zijn gijzelnemer om het leven

In februari bracht Kroon het verhaal zelf naar buiten, elf jaar na dato

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de zaak

De defensietop houdt er daarom ernstig rekening mee dat hij zijn verhaal in elk geval deels heeft verzonnen. Dat blijkt uit gesprekken die de Volkskrant met betrokkenen voerde.

De krant sprak met dertien mensen die betrokken waren bij Kroons geheime missie in Kabul of kennis hebben van het interne onderzoek daarnaar.

Nadat Kroon zelf bij toenmalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp melding van het geweldsincident had gemaakt, werd begin 2017 op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) een intern onderzoek ingesteld.

"Alles en iedereen die iets zou kunnen weten en die we hebben kunnen opsporen, is gehoord. De conclusie is dat Defensie niet kan bevestigen dat het waar is. Er zijn geen aanwijzingen dat het is gebeurd", aldus een hoge bron binnen Defensie met kennis van het dossier dat naar het OM is gegaan.

Volgens de Volkskrant wordt er binnen de krijgsmacht openlijk gespeculeerd over de mogelijkheid dat Kroon aan een posttraumatisch stresssyndroom zou lijden.

Uitspraken

Het OM doet nog geen uitspraken over de zaak omdat het onderzoek nog niet volledig afgerond is.

Wie wat weet over eventueel bedenkelijk optreden van oorlogsheld Marco Kroon in Afghanistan moet daarover niet met journalisten praten, vindt minister Ank Bijleveld van Defensie. Ze vindt het ''heel vervelend dat mensen blijkbaar via de pers willen spreken'' en vraagt hun ''zich keurig bij het Openbaar Ministerie te melden''.

Bijleveld vindt het ''onverstandig'' dat betrokkenen met kennis van de kwestie journalisten te woord staan terwijl het onderzoek nog loopt. Ze verzuchtte nadrukkelijk ''van harte te hopen dat níemand meer via de pers praat maar rustig het onderzoek zijn werk laat doen''. De zaak kent ''eigenlijk alleen verliezers''.

Hij of ik

Begin februari 2018 deed Kroon in het AD nog verslag van de betreffende ontvoering. Over het doden van zijn gijzelnemer zei Kroon: "Het was hij of ik." Volgens Kroon werd hij gemarteld door de man die hij uiteindelijk heeft gedood.

Kroon maakte pas later melding van de gebeurtenis in 2007, omdat hij naar eigen zeggen de missie destijds niet in gevaar wilde brengen. Normaal gesproken moeten geweldsincidenten meteen bij de superieuren worden gemeld.

Dat Kroon er begin dit jaar voor koos ermee in de openbaarheid te treden, was omdat hij wilde voorkomen dat iemand anders met het verhaal zou komen.

Kroon wil dinsdag niet reageren, zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Waarschijnlijk komt hij op een later moment wel met een reactie op de zaak, aldus Knoops, maar wanneer is nog onbekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!