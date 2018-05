Opnieuw zoektocht naar sinds 1974 vermiste mannen uit Asten

De vrienden Piet Hölskens en Hans Martens, toentertijd 20 en 21 jaar, verdwenen na een avond stappen in Deurne. Ze reden terug in een rode Fiat. De verdwijning is altijd een raadsel gebleven en ook de auto is nooit teruggevonden.

Twee maanden geleden zochten specialisten van de politie al met sonarapparatuur in De Brink, een grote diepe waterplas bij het Brabantse plaatsje Liessel.

Binnenkort doen ze dat opnieuw met speciale scan-apparatuur waarmee ook onder het zand kan worden gekeken. Met een zogenoemde magnetometer hoopt de politie alsnog de auto van het tweetal te vinden.

Het politieonderzoek in de zaak was afgesloten. De zaak is verjaard. Familieleden hadden een recherchebureau ingeschakeld dat eind vorig jaar op concrete nieuwe informatie stuitte. ''We vinden het heel fijn dat er verder wordt gezocht'', liet de familie in een verklaring weten. ''Wij blijven hoop houden dat er zelfs na 44 jaar een einde komt aan alle onzekerheid over het lot van Piet en Hans.''