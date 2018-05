Lichaam gevonden bij zoektocht naar vermiste man in Winterswijk

De vermiste man is een asielzoeker die in het asielzoekerscentrum in Winterswijk woont. Sinds zijn verdwijning wordt naar hem gezocht met een dregboot, een sonarboot, duikteams en drones.

De man was maandag met een groep van dertig andere asielzoekers bij het water. Volgens ooggetuigen sprong hij van een vlot in de plas en kwam hij niet meer boven. Vanwege privacyredenen wil de politie niets kwijt over de identiteit van de man.

De identificatie van het gevonden lichaam vindt dinsdagmiddag plaats, meldt de politie Winterswijk.

Hilgelo

Hilgelo is een voormalige zandwinlocatie. Die plassen zijn erg diep en koud en hebben vaak onderstromen. Of de drenkeling in zo'n onderstroom terecht is gekomen, was dinsdag nog niet bekend.

Sinds de verdwijning van de man is de drukbezochte zwemplas gesloten.

