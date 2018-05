OM: 'Elke burger kan getroffen worden door geweld Satudarah'

Het OM wil dat er een civiel verbod wordt opgelegd aan Satudarah, de zogenoemde supportclubs 999 en Saudarah en motorclub Yellow Snakes.

De officier van justitie somde een reeks aan incidenten op die uit naam van Satudarah zouden zijn gepleegd in 2016 en 2017.

Zo is op camerabeelden van een Albert Heijn-filiaal in Appingedam te zien dat een in een hesje van Satudarah geklede man ruzie krijgt met een andere persoon. Het lid van de motorclub pakt zijn telefoon en niet veel later staan tien andere leden van de club bij de winkel.

"Het slachtoffer belandt op de grond en krijgt nog een trap op zijn hoofd", aldus de officier van justitie. "Dit gebeurt in een Albert Heijn waar u en ik ook komen."

Amsterdam

Het OM liet ook bewakingsbeelden zien van een groep Satudarah-leden die in september 2016 het Amsterdamse café Nasty binnendringt. De groep is enkele weken daarvoor de toegang geweigerd en komt "verhaal halen", aldus het OM.

Op de beelden is te zien dat de barman zich met een leeg kratje verweert tegen de bierglazen en barkrukken die op hem afvliegen. "Let u vooral op de reactie van de omstanders", richt de officier zich tot de rechtbank, terwijl op de beelden willekeurige omstanders met het geweld worden geconfronteerd.

Intimidatie

Strafrechtelijk optreden wordt volgens het OM bemoeilijkt, omdat getuigen niet durven te verklaren vanwege de intimiderende werking die van Satudarah uitgaat. "Daarom moet deze club verboden worden", verduidelijkt de officier.

"Het is geen wondermiddel, en we zullen nog steeds strafrechtelijk en bestuurlijk moeten blijven optreden, maar het kan wel helpen. We kunnen een einde maken aan de situatie dat symbolen van Satudarah voor intimidatie zorgen."

Om een civiel verbod af te dwingen, moet het OM kunnen aantonen dat de motorclub een gevaar voor de openbare orde vormt. Daarom toont het OM beelden van geweld dat in de publieke ruimte plaatsvindt.

Satudarah is volgens de officier de overkoepelende vereniging waaronder de andere chapters en supportclubs vallen.

Bandidos

In een soortgelijke civiele procedure van eind vorig jaar tegen Bandidos gaf de rechter het OM gelijk; die motorclub werd per direct verboden. Het verbod geldt in Nederland voor zowel de nationale als internationale afdeling.

Bandidos ging daarop in hoger beroep. Omdat die zaak nog loopt, geldt het verbod nog niet. Satudarah werd eerder verboden in Duitsland.

Advocaat

Dinsdagmiddag kwam advocaat Erik Thomas namens Satudarah aan het woord. Hij zegt dat hij geen aanvulling heeft op het verweerschrift, maar wel op het pleidooi dat het OM dinsdag heeft gevoerd.

Volgens Thomas heeft de officier van justitie dingen aan de rechtbank voorgelegd, die niet kloppen. Zo zou het beeld van gewapende aanvallen van Satudarah op clubhuizen van vijandelijke motorclubs niet te herleiden zijn op ware gebeurtenissen.

Hij wil hier echter langer de tijd voor hebben en stelt voor om de zaak aan te houden tot 16 mei. De rechter vindt dat Thomas zijn verzoek genoeg heeft onderbouwd en gaat hiermee akkoord.

Fouten

In een reactie tegen NU.nl zegt Thomas dat de club in het verleden fouten heeft gemaakt door bepaalde mensen toe te laten tot de club. Maar de gedragingen van de leden zijn niet de club aan te rekenen. Daarnaast zou geweld ook niet worden gestimuleerd dan wel beloond.

