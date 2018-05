Bestuursbeurs Vindicat huidig studiejaar geschrapt na incident in december

Dat zegt een woordvoerder van de Hanzehogeschool tegen NU.nl. Eerder waren de beurzen al opgeschort, vanwege andere incidenten.

Vorige week werd bekend dat in december een lid is mishandeld tijdens een evenement van de vereniging. Het bestuur heeft dat incident niet gemeld. "Dat is beide in overtreding met de gedragscode die Vindicat heeft ondertekend", zegt de woordvoerder.

De twee overtredingen van de gedragscode waren voor de hogeschool en de universiteit de redenen om de beurzen voor de huidige bestuursleden te schrappen. De RUG onderschrijft de beslissing in een schriftelijke reactie.

De RUG meldt dat een bestuursbeurs 444,20 euro per maand per persoon is. Vindicat heeft negen bestuursleden. Ieder bestuurslid loopt een bedrag van 2.665 euro mis door de sanctie.

Gesprek

Het nieuws werd maandag aan het bestuur van Vindicat verteld tijdens een gesprek. "Daar heeft het bestuur van Vindicat eerst openheid van zaken gegeven over het incident", aldus de woordvoerder van de Hanzehogeschool. "Daarna hebben wij samen met de RUG ons besluit bekendgemaakt."

De bestuursbeurs voor de bestuursleden van komend studiejaar, 2018/2019, is nog niet in gevaar, volgens de woordvoerder. Bij een nieuw incident komend studiejaar, wordt niet direct de betuursbeurs geschrapt. "Dat incident moet weer worden geëvalueerd."

Vindicat laat in een reactie op de website weten begrip te hebben voor de beslissing.

Incident

Bij het evenement Kermesse d'Hiver werd een lid zwaar mishandeld door twee andere leden. Het slachtoffer heeft daar aangifte van gedaan en het bestuur van de vereniging steunt het lid in de aangifte. De twee 22-jarige leden worden vervolgd door het Openbaar Ministerie en zijn geschorst door Vindicat.

Bestuursvoorzitter van Vindicat Marc Mohr liet vorige week in een schriftelijke verklaring weten dat hij niet weet waarom het voorval niet gemeld is bij de RUG en de Hanzehogeschool. "Ik steek de hand in eigen boezem. We nemen het protocol bloedserieus. Ik kan allerlei excuses verzinnen, maar we hadden het moeten melden. Dat heb ik niet gedaan."

Accreditatie

Vindicat moet komende zomer een accreditatieproces doorlopen om steun van de onderwijsinstellingen te houden. "Dat proces gaat nog gewoon door", zegt de woordvoerder van de Hanzehogeschool. "Het is de bedoeling dat de kroegcultuur verandert in een cultuur van academische vorming en dat Groningen een leuke en veilige stad is om te studeren."

In de zomer van 2018 geeft de Actiecommissie Introductietijden een advies over Vindicat aan de RUG en de Hanzehogeschool. Daarna gaan de onderwijsinstellingen dat advies beoordelen.

Het bestuur van Vindicat zegt ondanks de straf nog steeds achter de cultuurverandering te staan. "Sinds het afgelopen jaar is de vereniging een proces gestart om de gewenste verandering door te voeren. Hierin werken wij naar een veiligere cultuur voor al onze leden", aldus de verklaring op de website van de vereniging.

