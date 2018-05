Marine zoekt naar vermiste man in water Hilgelo in Winterswijk

De zoektocht is volgens een woordvoerder van de politie dinsdagochtend om 10.00 uur weer begonnen.

"Vanwege de diepte van de plas is er een duikteam van de marine opgeroepen. Zij zoeken met behulp van sonar naar de man", zegt de woordvoerder tegen NU.nl.

Volgens de politie gaat het om een asielzoeker die in het asielzoekerscentrum in Winterswijk woont. Hij was samen met een groep van dertig andere asielzoekers bij het water. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een 21-jarige man uit Eritrea, maar dat kan de politie vanwege privacyredenen niet bevestigen.

Volgens ooggetuigen sprong de man van een vlot in de plas en kwam hij niet meer boven. Vanwege de zoektocht is Hilgelo dinsdag gesloten.

Maandag

De zoekactie naar de man begon maandagavond. "De melding kwam rond 18.00 uur binnen. Het team is tot 23.15 uur doorgegaan met zoeken", aldus de woordvoerder.

Brandweer en politie zetten veel middelen in om de man te vinden. De politie zette direct een duikteam, een sonarboot en een politieboot in. Ook was er een traumahelikopter aanwezig.

Hilgelo is een voormalige zandwinlocatie. Die plassen zijn erg diep en koud en hebben vaak onderstromen. Of de drenkeling in zo'n onderstroom terecht is gekomen, was dinsdag nog niet bekend.

