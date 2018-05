Cafébaas Tiel trekt taaleis voor bezoekers weer in na kritiek

Hij voelde zich daartoe gedwongen nadat hij een storm van kritiek over zich heen had gekregen, zei hij maandagmiddag. "Iedereen beschuldigt ons van discriminatie, maar dat is nooit de bedoeling geweest."

Ernste wilde dat bezoekers in elk geval kunnen verstaan wat andere gasten en het personeel tegen ze zeggen. Volgens hem veroorzaken taalproblemen steeds vaker onrust en vechtpartijen in de kroegen.

Daarom moest iedereen aan de deur 'goedenavond' kunnen zeggen en een identiteitsbewijs tonen. De taaleis geldt nu niet meer, aldus Ernste, die de horecazaken vorige maand overnam.

Burgemeester

De kroegbaas had maandag overleg met burgemeester Hans Beenakker van Tiel. Die waarschuwde hem dat selecteren op afkomst in Nederland verboden is.

"Horecaondernemers willen geen trammelant in hun zaak. Deze ondernemers hebben blijkbaar overlast van arbeidsmigranten. Er zijn verschillende manieren om die overlast aan te pakken, bijvoorbeeld het opleggen van een toegangsverbod. Maar deze manier is ongewenst", aldus Beenakker.

Knokpartij

Volgens Ernste gebeurt het in meer Tielse kroegen geregeld dat een ongelukkige duw in de drukte uitloopt op een knokpartij omdat de buitenlandse bezoeker excuses niet begrijpt, of dat een gast op de vuist wil omdat hij een grap niet begrijpt en zich uitgelachen voelt.

De kroegbaas ontkent dat de regel alleen is ingesteld vanwege de vele Poolse arbeidsmigranten in Tiel, waar er drieduizend tot vierduizend wonen. De gemeente telt in totaal 41.000 inwoners. Het draagvlak voor de Polen neemt onder de Tielse bevolking snel af, zei Beenakker vorige maand.

De gemeente komt binnenkort met maatregelen om de huisvesting van Polen in Tiel aan banden te leggen.