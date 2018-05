Hij kon nadien op aanwijzing van getuigen worden achterhaald en aangehouden. Er wordt uitgezocht of de verdachte onder invloed van alcohol heeft gevaren.

Het tweetal slachtoffers, een 16-jarig meisje uit de Noordoostpolder en een even oude jongen uit Lemmer, is opgenomen in een ziekenhuis. Hoe het maandag met hun verwondingen is, is niet bekend.