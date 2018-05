Gemeenten zien toename van misbruik zorgbudgetten door criminelen

De coördinator van het fraudeteam van de VNG, Pauline de la Court, zegt dat gemeenten steeds vaker aankloppen met hulpverzoeken op het gebied van zorgfraude.

"Wij zijn met het fraudeteam begonnen op het moment dat de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor het uitgeven van de pgb’s in 2015. We zijn dit gestart, omdat de gemeenten ondersteuning vroegen bij fraude met zorgbudgetten. Sinds vorig jaar merken we een toename van zorgfraude met een criminele achtergrond", aldus De la Court.

Verdienmodel

Mensen die zorg nodig hebben kunnen deze met een pgb zelf inkopen. Ze moeten daarvoor aankloppen bij hun gemeente. Ondernemers spelen hier op in door kwetsbare pgb-houders die het systeem niet snappen of de taal niet spreken te ondersteunen. Volgens De la Court zien criminelen het pgb als een gemakkelijk verdienmodel.

Als voorbeeld noemt De la Court een situatie in Bergen op Zoom, waarbij een zorgbureau cliënten met een pgb wietplanten liet toppen in het kader van dagbesteding.

Ook werden eerder dit jaar in Utrecht twee broers aangehouden die een thuiszorgbureau runden. Zij worden verdacht van jarenlange stelselmatige fraude met pgb’s, waarmee zij vermoedelijk zes miljoen euro buitmaakten.

Manipuleerbaar

Volgens De la Court maken criminelen vooral gebruik van een specifieke doelgroep. "Veel van de fraudemeldingen zijn gerelateerd aan mensen die kwetsbaar of manipuleerbaar zijn. Denk aan daarbij aan ex-verslaafden, ex-delinquenten of ouderen. Er zijn gevallen bekend dat mensen hun DigiD-inlog afstonden aan criminelen. Eigenlijk zijn zij de slachtoffers."

"Wat er moet veranderen is dat gemeenten duidelijk toetsbare criteria moeten maken voor het uitgeven van pgb's", zegt De la Court. "Het belangrijkste is dat mensen die een pgb aanvragen dit zelf regelen. In veel gevallen gaat dit goed, denk bijvoorbeeld aan gezinnen die een pgb regelen voor een ziek kind."

