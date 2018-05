Drie partijen onderzoeken ongeluk met pont in Amsterdam

Volgens een woordvoerster van vervoersbedrijf GVB, dat de veren beheert, kijken zowel de leverancier van de pont als die van de techniek en de Inspectie Leefomgeving en Transport naar de vraag hoe de aanvaring kon gebeuren.

Bij de botsing raakten dertien mensen gewond. Een opvarende liep een gebroken pols op en een zwangere vrouw moest voor controle naar het ziekenhuis. De anderen kwamen er met lichte verwondingen vanaf. De pont was onderweg van Amsterdam-Noord naar het Centraal Station.

De pont is voorlopig uit de vaart gehaald. Het vermoeden bestaat dat de linkerschroef kapot is. Een blaastest bij de schipper wees uit dat er geen alcohol in het spel was.

Volgens de zegsvrouw lijkt de schade aan zowel de pont als de kade mee te vallen. Hier wordt echter nog wel nader onderzoek naar gedaan.

'Meer incidenten'

De Maatschappij Voor Beter OV gaf in de nacht van zondag op maandag al aan dat zij een onderzoek willen naar de veerdiensten in Amsterdam. Volgens de reizigersorganisatie zijn er de laatste tijd meer incidenten geweest waarbij ponten in harde aanraking kwamen met de kades.

Een woordvoerder van de ILT laat weten dat er nader onderzoek wordt gedaan naar het incident van zondag ,,in relatie tot eerdere incidenten'' met de IJ-veren in de hoofdstad. Hoe lang dit in beslag neemt, kon hij niet voorspellen.

