Verdachte van doden vrouw Utrecht filmde mishandeling mede-verdachten

Dat bleek maandag tijdens de tweede inleidende zitting.

N. is de partner van Nadia H., één van de dochters van het slachtoffer. De tweede dochter Nicole H. en Patrice C. worden eveneens verdacht van betrokkenheid bij de dood van hun moeder danwel schoonmoeder.

Of de mishandeling van het slachtoffer zelf is vastgelegd is nog niet zeker. De uren aan beelden moeten nog worden uitgekeken door de advocaten.

Wel laten de advocaten Jan Visscher en Francine den Hertog van respectievelijk C. en Nicole H. weten dat er beeldmateriaal is, waarop te zien is dat N. aan het slachtoffer vraagt wie haar het hardst heeft geslagen. De vrouw antwoordt daarop: "Dat was jij".

Visscher laat desgevraagd weten dat op de beelden ook duidelijk te zien is dat C. doodsbang is en dat hij wordt geterroriseerd door N.

Sectierapport

Uit het sectierapport zou blijken dat de 58-jarige vrouw zou zijn omgekomen door samendrukkend geweld op neus, mond en romp, danwel verstikking of een combinatie daarvan.

De officier van justitie liet wel weten dat er nog aanvullend onderzoek wordt gedaan naar drie sporen, aangetroffen op beide polsen, onderarmen en linkeroog van het slachtoffer.

Verwondingen

Eind oktober vorig jaar werd de vrouw dood gevonden. Ze lag bont en blauw levenloos in bed. Haar neus, ribben en strottenhoofd waren gebroken. Op haar hals, nek en romp waren tekenen van verstikking.

Alle verdachten, behalve C., hebben bekend het slachtoffer te hebben geslagen. De twee vrouwen zeggen dat ze klappen op haar achterhoofd, rug en arm hebben uitgedeeld, maar dat dit niet tot haar dood kan hebben geleid.

De advocaat van N. zegt dat er nog niet is vastgesteld of het geweld dat zijn cliënt heeft toegepast de reden van overlijden van de vrouw is. Mocht dit wel vastgesteld worden, dan zou er in ieder geval geen sprake geweest zijn van opzet en dus moord.

Rattengif

Het slachtoffer en de twee stellen woonden samen in een flatwoning in de wijk Overvecht. Dat er jarenlang sprake was van een ellendige situatie in het appartement werd maandag nog maar eens duidelijk.

Los van de vele mishandelingen, zou C. samen met Nicole H., N. en zijn partner Nadia H. geprobeerd hebben te vergiftigen met rattengif. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut.

Schorsing

Aan het einde van de zitting werd bepaald dat de voorlopige hechtenis van Patrice C. en Nicole H. donderdag wordt geschorst.

Nadia wordt mogelijk ook op vrije voeten gesteld. Er moet nog een schorsingsrapportage worden opgesteld. N. blijft vastzitten. De officier van justitie omschreef hem als "levensgevaarlijk".

De eerstvolgende zitting is op 17 juli. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.