Dronken man (58) sleept hond kilometers mee achter trike

Hij had de hond vastgebonden aan de trike en is vermoedelijk van Bergen op Zoom naar Hoogerheide gereden. Omstanders zagen dat de poten en het lijf van de hond over de grond sleepten en omsingelden de bestuurder.

De man had bijna vier keer zoveel gedronken als is toegestaan. De hond is in beslag genomen en naar een dierenarts gebracht. Volgens de politie is het nog maar de vraag of de hond het overleeft.

De agenten verdenken de man van rijden onder invloed en dierenmishandeling. Onderzocht wordt of hij tijdens zijn rit van Bergen op Zoom naar Hoogerheide ook nog twee auto’s heeft beschadigd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!