Zomers weer houdt aan tot en met woensdag

Volgens Weerplaza laait er vanaf woensdag een wind op uit het zuiden. Ook is er in de loop van de middag kans op stapelwolken.

In het westen van het land wordt het 22 tot 24 graden. In het binnenland wordt het nog zomers met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Het grootste gedeelte van de dag blijft het droog, pas aan het einde van de dag is er met name in Limburg kans op onweersbuien.

Op Hemelvaartsdag is het wisselend bewolkt met regelmatig zon. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 17 graden. Ook vallen er mogelijk enkele buien.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 27°C 12°C ZO 3 Woensdag 27°C 12°C ZO 2 Donderdag 15°C 12°C W 4 Vrijdag 17°C 6°C Z 3 Zaterdag 16°C 10°C ZW 4

