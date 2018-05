Zomers weer houdt aan tot en met woensdag

Volgens Weerplaza is er maandag en dinsdag kans op matige wind. Aan de kust kan er 's middags een frisse wind opsteken, waardoor de gevoelstemperatuur daar daalt naar 16 tot 18 graden. De zonkracht is met 5 tot 6 matig tot sterk.

In de nacht van dinsdag op woensdag blijft het helder. Daardoor is er volgens Weerplaza een goede mogelijkheid om de meteorenzwerm η-Aquariden waar te nemen. Deze zwerm is jaarlijks te zien tussen half april en eind mei. Per uur zijn er laag boven de horizon in zuidoostelijke richting zes tot acht meteoren te zien.

Vanaf woensdag laait er een wind op uit het zuiden. Ook is er in de loop van de middag kans op stapelwolken. In het westen van het land wordt het 22 tot 24 graden. In het binnenland wordt het nog zomers met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Het grootste gedeelte van de dag blijft het droog, pas aan het einde van de dag is er met name in Limburg kans op onweersbuien.

Op Hemelvaartsdag is het wisselend bewolkt met regelmatig zon. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 17 graden. Ook vallen er mogelijk enkele buien.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 27°C 12°C ZO 2 Donderdag 15°C 11°C NW 4 Vrijdag 17°C 4°C ZO 3 Zaterdag 20°C 9°C Z 3 Zondag 15°C 10°C W 3

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!