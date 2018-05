Medewerkster tbs-kliniek in Oostrum aangerand en mishandeld

Dat meldt de kliniek op haar website. De medewerkster is voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.

"We zijn enorm geschrokken van deze gebeurtenis", valt te lezen op de website van de kliniek. "Onze eerste aandacht gaat uit naar de opvang van onze medewerkers en patiënten."

De politie onderzoekt de toedracht van het incident. Tevens zal de kliniek intern onderzoek verrichten. Zo moet duidelijk worden hoe dit heeft kunnen gebeuren. Volgens de kliniek zal het interne onderzoek enige weken in beslag nemen.

Misstanden

In 2016 wist een destijds 33-jarige patiënt van de kliniek ook al een medewerkster ernstig te mishandelen. Dat gebeurde toen ook in de activiteitenruimte. De rechtbank veroordeelde de dader uiteindelijk tot 5,5 jaar celstraf.

Ook kwam de kliniek in 2014 in opspraak vanwege een uitzending van het EO-televisieprogramma Dit is de Dag. Een groep tbs'ers op een gesloten afdeling beschikte er volgens het programma over messen, drugs, telefoons en contant geld. Ze kregen of kochten deze spullen naar eigen zeggen van het personeel.

