Geen treinen tussen Deventer en Apeldoorn door grote brand in Twello

De brand werd vlak voor 2.30 uur gemeld bij de alarmcentrale en ontstond bij de woonwinkel Colors@Home. Rond 5.00 uur had de brandweer de brand onder controle.

Vanuit de winkel sloeg de brand over naar drie naastgelegen panden, waaronder een outdoorwinkel en een loods van ijszaak Talamini.

Het pand van de woonwinkel is verwoest. De staat van de andere panden is onduidelijk. Er is ook asbest vrijgekomen, maar omdat het windstil is, is dat slechts in de directe omgeving van de brand neergekomen.

Kijkers

Ongeveer 150 mensen zijn gaan kijken bij de brand, maar werden door de hulpdiensten op afstand gehouden. De weg was afgezet. Er kwam veel rook vrij en de brandweer adviseerde bewoners ramen en deuren gesloten te houden.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.