Alle slachtoffers steekpartij Den Haag liggen nog in ziekenhuis

De politie zegt dat de dader nog onder behandeling is, maar ook wordt verhoord over "zijn motief en de achtergronden van het incident''. De NOS en de Telegraaf melden dat de verdachte een 31-jarige man uit Syrië is, maar de politie, de gemeente Den Haag en het Openbaar Ministerie lieten zondagmiddag weten dat die informatie niet van hun afkomstig is.

Agenten schoten de man in zijn been na de steekpartij bij het Johanna Westerdijkplein. De gewonden zijn een 21-jarige Zoetermeerder, een 41-jarige Hagenaar en een 35-jarige Hagenaar. Ze raakten ernstig gewond, maar zijn buiten levensgevaar, zo meldde de politie zaterdagavond al.

De dader, die zelf ook in Den Haag woont, is zowel bij de politie als bij hulpverleningsinstanties bekend "vanwege verward gedrag''. Wat dat precies inhoudt, zegt de politie niet.

'Niet speculeren'

In het onderzoek kijkt de politie ook naar "alle verbale uitingen die door de man zijn gedaan, ook die te horen zijn op de camerabeelden die in omloop zijn''. Mogelijk heeft de verdachte "Allahu Akbar geroepen".

Politie en justitie zeggen ernaar te streven meer informatie bekend te maken, maar stellen dat dit "vanwege het onderzoeksbelang'' nu nog niet kan. Ook een woordvoerder van Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag, maant tot geduld. "Laten we niet speculeren. De recherche moet nu eerst goed onderzoek doen.'' De Haagse PVV heeft een debat aangevraagd met Krikke om haar aan de tand te voelen over de zaak.

Agenten schoten de man in zijn been na de drievoudige steekpartij bij het Johanna Westerdijkplein, dichtbij het treinstation. De Telegraaf meldt dat de man in februari al doordraaide en zijn inboedel in het centrum van Den Haag op straat gooide.

