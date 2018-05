Politie arresteert man die met mes zwaait bij azc in Weert

De politie had een melding gekregen over een "dreigende situatie", maar weet niet wat de aanleiding was.

Over de problemen in het azc in Weert, waarbij het regelmatig tot opstootjes komt, voerde burgemeester Jos Heijmans afgelopen week nog spoedoverleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), politie en justitie.

Volgens Heijmans zorgt een groep van zo'n dertig "lastpakken", die geen kans zouden maken op asiel, veelvuldig voor problemen. Hij wil dat staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid het uitzetten versoepelt van asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsvergunning. Ook wil hij meer steun voor het COA in Weert om met de situatie om te gaan.

De personen die in Weert voor problemen zouden zorgen, zijn afkomstig uit Libië, Tunesië, Gambia en Algerije. Het gaat om een groep van zo'n dertig personen die volgens Heijmans elders in Europa al is uitgeprocedeerd.

Of de persoon die met een mes zwaaide ook tot deze groep behoort, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de man die met het mes zwaaide een bewoner van het azc is.

De andere arrestant heeft de locatie van het COA niet als vaste verblijfplaats. Hij was op bezoek bij een van de bewoners van het azc. Toen medewerkers dat ontdekten en hem weg wilden sturen, begon de bewoner bij wie hij te gast was hen te bedreigen. "Eerst met woorden, daarna met messen", aldus de politie.

