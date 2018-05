Slachtoffers steekpartij Den Haag buiten levensgevaar

Een 31-jarige verwarde Hagenaar verwondde de drie mensen met een mes. Dat deed hij in de omgeving van het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. De man werd door agenten overmeesterd en werd daarbij in zijn been geschoten. Hij is een bekende van de politie.

De steekpartij vond plaats in de buurt van station Hollands Spoor en de Haagse Hogeschool. De slachtoffers, een 21-jarige Zoetermeerder, een man uit Den Haag van 41 en een nog onbekend slachtoffer, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook de verdachte is naar het ziekenhuis vervoerd en wordt daar nog verhoord.

''De man is bij de politie alleen bekend vanwege verward gedrag. Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt'', aldus de politie. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politie. Dat is gebruikelijk als agenten het dienstwapen gebruiken.

Driehoeksoverleg

Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag, had de hoofdofficier van justitie en de politiechef opgeroepen voor een zogeheten driehoeksoverleg over de situatie. Ook werd een politieteam opgestart om de politie-inzet te coördineren.

Slachtofferhulp biedt opvang voor getuigen van het incident. Op sociale media circuleren filmpjes die door getuigen zijn gemaakt. Het rechercheteam wil deze beelden en eventuele andere beelden graag hebben voor het onderzoek.